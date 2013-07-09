Выдвинутые против "доктора Пи" обвинения разваливаются - адвокаты

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили защитники Слюсарчука Богдан Гавенко, Андрей Денисенко и Тарас Яцуляк.

"Проанализировав все материалы дела, мы заявляем, что ни один из эпизодов обвинения не подтверждается и разваливается в суде, мы не согласны ни с одним из пунктов обвинения. Медицинские работники, которые допрашивались как свидетели, которые ассистировали Слюсарчуку, заявляли, что операции он проводил профессионально в составе оперирующих бригад и никаких нареканий не было. Кроме того, все решения о проведении операций принимались консилиумом, а не единолично Слюсарчуком. Все врачи говорили, что Андрей Тихонович делал операции, пытаясь спасти жизнь человеку, а не нанести преднамеренные телесные повреждения, что среди прочего ему вменяют", - сказали адвокаты.

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По их убеждению, собранная доказательная база в ходе досудебного следствия является необъективной и несовершенной, а все проводившиеся следственные действия является незаконными. В то же время защитники "доктора Пи" обратили внимание на то, что в Украине еще не было случая, когда бы врач, который пытался спасти жизнь и не смог в силу не зависящих от него обстоятельств, привлекался к уголовной ответственности, тем более по статье "преднамеренное нанесение тяжкого телесного повреждения". Учитывая это, адвокаты убеждены, что в случае Слюсарчука неправильно применяются законы. Говоря о том, сколько еще может длиться процесс, адвокаты допустили, что идти он еще будет достаточно длительное время, поскольку в данном случае это дело будет исследоваться "до последней буквы". И вообще, по словам стороны защиты, для того, чтобы вынести Слюсарчуку приговор, «необходимо внести изменения и в отдельные нормы Уголовного кодекса, и в Конституцию». "На данное время Андрей Тихонович находится в удовлетворительном психоэмоциональном состоянии и надеется на позитивное решение своего дела", - отметили адвокаты.

Как сообщал УНИАН, несколько лет тому назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой. Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако по результатам расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксировано, по меньшей мере, три смертельных случая.

В отношении Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

В октябре 2012 года СМИ сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» Слюсарчука умерли шесть человек. В целом же по делу - десять эпизодов незаконной лечебной практики.

22 января Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об освобождении Слюсарчука под залог в 130 тыс. грн, мотивируя тем, что преступления, в совершении которых его обвиняют, являются тяжкими, и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

22 февраля Коллегия судей Апелляционного суда Львовской области приняла решение, что дело Слюсарчука, которого обвиняют в подделке документов, мошенничестве, причинении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего, и незаконной врачебной деятельности, будет слушаться во Львове.

5 марта Слюсарчука привезли по этапу из Киева во Львов для участия в заседании Сиховского районного суда Львова.