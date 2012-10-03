Следствие: Скандальный «Доктор Пи» залечил до смерти 6 человек

Об этом заявил начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник в интервью «Комсомольской правде в Украине».

Фаринник сообщил, что Слюсарчук обвиняется в мошенничестве, подделке документов, незаконной лечебной деятельности и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По всем этим преступлениям следователями собраны доказательства, подтверждающие его вину.

Он также отметил, что дело будет отправлено в суд после того, как Слюсарчук и его адвокаты изучат материалы уголовного дела.



По словам Василия Фаринника, следствию удалось установить, что после лечения Слюсарчука умерло шесть человек.

«Нам удалось установить шесть человек. Всего же в деле проходят десять эпизодов незаконной лечебной практики. Но мы также выяснили, что врачи приглашали Андрея Слюсарчука, как светило украинской медицины, проконсультировать или провести операцию безнадежно больным пациентам. Но это не оправдывает то, что он брал в руки скальпель и давал рекомендации медицинского характера, не имея специального образования. Врачи не имели права и близко подпускать его к больному без соответствующих допусков, не говоря уже о хирургических вмешательствах», - заявил Фаринник.

По словам главного следователя, Слюсарчюк отказывается от всех обвинений, и говорит что «это мировой заговор против него, что это все дело рук спецслужб, потому что он секретный агент и от него таким образом решили избавиться...»



Он сообщил, что следствие уже нашло доказательства по факту подделки документов.

«В этой части нашли все доказательства, в Москве специально поднимали архивные данные. Но ученую степень он получил уже у нас на основании поддельных документов, и никто не заподозрил подлог. Люди его принимали на работу, даже не глянув, что не совпадают даты его рождения, окончания школы с учебой в медицинском институте», - сообщил Фаринник.