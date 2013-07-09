Корея считает Украину одной из самых больших площадок для инвестиций

Об этом заявил 8 июля Чрезвычайный и Полномочный и Посол Республики Корея в Украине Ким Ын-Цжун в ходе беседы с первым заместителем министра экономического развития и торговли Анатолием Максютой. Стороны встретились, чтобы обсудить состояние и перспективы двухстороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Республикой Корея, сообщает пресс-служба министерства.

«У нас хорошее сотрудничество в сфере высоких технологий и космоса. Корейские компании удовлетворены инвестиционными возможностями, ведь Украина - одна из самых больших площадок для инвестиций», - сказал Ким Ын-Цжун.

Он сообщил, что на 22 августа запланирован первый запуск корейского спутника на украинской ракете-носителе. После этого планируется еще два запуска.

Кроме того, посол отметил: «Также планируется участие корейских компаний в строительстве Одесского терминала по сжиженному газу, в Донецке - по производству скоростных поездов, в Днепропетровске - в строительстве метро. Эти проекты требуют миллиардных инвестиций».

«Мы приветствуем увеличение корейских инвестиций в нашу страну, особенно в тех сферах, в которых традиционно сильна Корея. Это, прежде всего, машиностроение и электроника. Мы предпринимаем меры на законодательном уровне, чтобы улучшить условия для инвесторов, но также готовы оказывать помощь конкретным инвесторам, которые хотят работать в Украине», - сказал Максюта.

По его словам, перспективными для вложения корейских инвестиций могут быть: авиастроение, агропромышленный, жилищно-коммунальный, машиностроительный комплексы, энергетика, транспортная инфраструктура, которые рассматриваются правительством Украины как приоритетные.

В 2012 г., несмотря на кризисные явления в мировой экономике, товарооборот между Украиной и Республикой Корея вырос на 19% и составил 2,029 млрд долл.