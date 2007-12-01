Художники-заключенные дали свои работы для выставки, посвященной ВИЧ/СПИД

В исправительной колонии №14 сегодня открылась выставка художественных работ, посвященная Дню солидарности с людьми, больными СПИДом. На вернисаже представлены 35 пейзажей, портретов и икон, выполненных семью самодеятельными художниками, отбывающими срок наказания, передает корреспондент УНИАН.

Помощь в организации выставки оказали общественные организации «Дорога к дому» и «Жизнь плюс», которые сотрудничают с учреждениям пенитенциарной системы. Стремясь создать в учреждении атмосферу толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным лицам, активисты этих организаций организовывают тренинги, проводят консультации по проблемам ВИЧ/СПИДа, предоставляют разовые станки, зубные щетки, презервативы.

За освещение в прессе темы ВИЧ/СПИДа узник колонии Андрей РЕВЕНЮК сегодня отмечен грамотой «Голос надежды», учрежденной всеукраинской газетой «Не улетай» для непрофессиональных журналистов.