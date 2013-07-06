От цветения воды в реке под Житомиром погибла рыба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Управление охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и регулирования рыболовства в Житомирской области Государственного агентства рыбного хозяйства Украины в Житомирской области на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, специалисты управления и Государственной экологической инспекции Житомирской области обнаружили погибшую рыбу 1 июля в селе Иванков.

Перед этим на «горячую линию» поступило достаточно много жалоб от жителей этого села.

По факту гибели рыбы специалисты Житомиррыбохраны составили акт обследования реки Гуйва. По их информации, нанесенный окружающей природной среде ущерб вследствие гибели рыбы составляет 111,639 тыс. грн.

Одной из причин замора рыбы специалисты считают "удушье". Специалисты также утверждают, что наблюдают сейчас в реке Гуйва так называемую «эвтрофикацию», когда водоем обогащается биогенными элементами, что может привести к "цветению воды".

Как сообщал УНИАН, в Житомире из-за "цветения воды" за последние несколько дней ухудшилось состояние воды в местах ее водозабора.

Справка УНИАН. Эвтрофикация – обогащение водоемов биогенными элементами, что сопровождается повышением продуктивности водоема. Может приводить к «цветению воды», дефициту кислорода и, как следствие, гибели высшей растительности, рыб и других животных.