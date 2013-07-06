Минкультуры открестилось от повышения платы в школах искусств

«Позиция министерства – мы будем против того, чтобы поднимать плату за обучение. Это была идея Министерства финансов. У них задача - находить новые формы пополнения бюджета, но в данном случае есть абсолютно четкая позиция правительства, что на данном этапе повышения не будет. Здесь все должны понимать, что это не и отрасль и не форма, где нужно брать деньги…», – отметил первый заместитель министра культуры Украины Тимофей Кохан на всеукраинском совещании руководителей региональных органов культуры по вопросам состояния и перспектив развития культурно-художественного образования во Львове.

Кохан также добавил, что сейчас происходит пересмотр госбюджета, следовательно, министерство надеется на дополнительные финансы.

По его словам, также не может быть и речи об уменьшении количества работников отрасли.

«Министерство культуры ищет способы поднять престиж заведений культуры на селе и трудоустроить всех специалистов творческих профессий. Ведь в Украине 25% выпускников культурно-художественных вузов не имеют места работы. Например, в Донецкой области трудоустройство выпускников коммунальных вузов едва превышает 40% (средний по Украине – 84,7). А в это время в области работает 4 музыкальных училища. Как на это реагировать? Низкий уровень трудоустройства выпускников характерен для Ивано-Франковской (50%) и Житомирской (54,5%) областей. Мы знаем, что руководители местных органов самоуправления, мягко говоря, не способствуют этому. В результате, в подавляющем большинстве областей обеспеченность на селе клубными, а местами и библиотечными специалистами едва достигает 30%. Встает вопрос эффективности использования бюджетных средств на подготовку кадров» - сообщил Кохан.

По данным пресс-службе Минкультуры, в отраслевых заведениях образования учатся почти 385 тыс. студентов и учащихся (в т.ч. около 47 тыс. студентов вузов). Обеспечивают учебный процесс 50 тыс. преподавателей, из которых около 11 тыс. работают в высшей школе. Ежегодно государственные и коммунальные вузы выпускают более 10 тыс. специалистов.