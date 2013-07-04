Госказначейство задолжало Донецкой области уже более полумиллиарда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкого областного совета Андрей Федорук.

«Каждый месяц (из Госказначейства) поступают деньги и самые необходимые направления мы закрываем. Но дефицит на сегодняшний день есть, и работать над чем есть, так как 100% погашения долга сегодня нет. По области сегодня всего зависло более полумиллиарда гривен», - сказал глава облсовета.

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Он также сказал, что «не доволен теми процессами, которые происходят» в вопросах с Госказначейством, так как «в последнее время практически принято, что в "ручном режиме" приходится пробивать каждую платежку, которая сегодня лежит в казначействе».

«Я вижу выход только один – это постоянно работать с Кабмином, с Министерством финансов, чтобы они больше устанавливали лимиты, которые будут оплачивать все потребности, которые сегодня есть у нас в регионе», - отметил Федорук. При этом он добавил: «И я, и, особенно, Андрей Владимирович (глава Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий - УНИАН) по два три дня в неделю находимся в Киеве, как раз занимаемся вопросами проплат тех денег, которые сегодня у нас есть, но фактически не поступают».

Как сообщал УНИАН, 1 июля председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Шишацкий подтвердил наличие задолженности Госказначейства местным бюджетам на уровне нескольких сот миллионов гривен по незащищенным статьям. По его словам, "нет задолженности по защищенным статьям, то есть по заработной плате, коммунальным платежам, лекарствам на 1 июля, а по незащищенным, к сожалению, таковая имеется». При этом, Шишацкий уточнил, что «сумма (задолженности - УНИАН) колеблется на уровне нескольких сот миллионов гривен по области» и «платежки некоторые лежат неделю-две».

3 июля в пресс-службе Донецкого городского совета со ссылкой на мэра Александра Лукьянченко сообщили, что в настоящее время Госказначейством местному бюджету г. Донецка «не проведены расчеты в сумме 64 млн 246 тыс. 600 грн».

Подобная ситуация складывается и в других регионах Украины.