В Торговой палате США довольны диалогом с Минэкономики

Об этом шла речь на встрече Хорхе Зукоски с Игорем Прасоловым, сообщает пресс-служба МЭРТ.

«Я думаю, что нам удалось достичь хорошего баланса для регулирования вопросов внутренней торговли. Мы удовлетворены тем уровнем конструктивного диалога, который у нас сложился. В целом мы довольны этим законопроектом», - сказал Зукоски.

Единственный вопрос, который до сих пор остается обсуждаемым - продажа алкоголя и табачных изделий в отдельных помещениях с кассовыми аппаратами.

Прасолов акцентировал внимание на том, что это требование необходимо исключительно для сохранения здоровья нации, впрочем, согласился с американским гостем, что нужно найти баланс между интересами государства и предпринимателей. «Это требование связано исключительно с подрастающим поколением. Пусть эти товары реализуются отдельно, не на глазах у детей и подростков», - отметил глава МЭРТ.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования внутренней торговли» подготовлен МЭРТ совместно с представителями Совета предпринимателей при Кабмине, комитета ВР по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики, а также торговых сетей и общественных организаций.

Цель документа - урегулировать проблемные вопросы, возникающие при проведении торговой и торгово-производственной деятельности. Разработчики при помощи этого законопроекта ожидают упорядочить внутреннюю торговлю, содействовать развитию малого и среднего предпринимательства, ликвидировать стихийную торговлю, создать условия для развития конкурентной среды и защиты прав потребителей.

Законопроект размещен на сайте МЭРТ и направлен на согласование центральным органам исполнительной власти и общественным организациям.