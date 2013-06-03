Арбузов просит ВР рассмотреть «векселя», хотя кое-кто и не понимает их глубину

16:16, 03 июня 2013
Политика
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Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов просит Верховную Раду рассмотреть законопроекты, касающиеся расчетов по векселям.

Арбузов отреагировал на предложение Тягнибока

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Отвечая на инициативу лидера фракции “Свобода” Олега Тягнибока снять с рассмотрения парламента эти законопроекты, Арбузов отметил: “Я прошу не снимать этот вопрос только потому, что кто-то не понимает глубину данных законов”.

Он подчеркнул, что вексельные законопроекты являются очень важными, поскольку речь идет о решении вопроса относительно расчетов в государстве, и “это вопрос снижения процентной ставки по кредитам”.

Как сообщал УНИАН, 14 мая ВР не одобрила законопроект о введении финансовых векселей. Законопроектом предусматривалось предоставить право правительству возмещать НДС и погашать кредиторскую задолженность векселями.

В тот же день ВР приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям.

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