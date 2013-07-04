Рада рассматривает назначение члена Нацсовета по телерадиовещанию

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании ВР председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко сообщил, что на эту должность баллотируются 8 кандидатов.

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Он отметил, что от фракции КПУ баллотируется доцент кафедры периодической прессы Института журналистики Киевского национального университета им. Шевченко Виктория Георгиевская, от Всеукраинской общественной организации «Комиссия по журналистской этике» - народный депутат VI созыва Ольга Герасимюк, от ассоциации региональных изданий «Общее пространство» - председатель правления МОО «Интерньюз-Украина» Константин Квурт, от профсоюза «Журналист Украины» - редактор отдела социальной политики газеты «Сільські вісті» Александр Михайлюта, от всеукраинского благотворительного фонда «Журналистская инициатива» - ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью Института журналистики КНУ им. Шевченко Дмитрий Олтаржевский, от фракции ВО «Свобода» - Тарас Осауленко (помощник народного депутата), от общественной организации «Всеукраинская ассоциация телезрителей» - старший преподаватель кафедры радиотехнологий Киевского государственного университета информационных и коммуникационных технологий Александр Пивнюк, от Независимой ассоциации вещателей - директор ГТРК «Черновцы» Геннадий Сергеев.

В то же время, сняли свои кандидатуры Владимир Пащук - руководитель аппарата Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который баллотировался от Всеукраинской ассоциации детского и юношеского телевидения, а также Виктор Набруско - доцент Института журналистики КНУ им. Шевченко, который баллотировался от Национального союза журналистов Украины.