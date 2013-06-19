9 кандидатов претендуют на должность члена Нацсовета по телерадиовещанию

На участие в конкурсе на замещение вакантной должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания документы подали 9 кандидатов.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко во время сегодняшнего заседания комитета, отметив, что срок представления документов на участие в конкурсе завершился.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко, в частности, подали документы 9 кандидатов: Виктория Георгиевская, доцент кафедры периодической прессы Института журналистики Национального университета им. Тараса Шевченко (от КПУ); Александр Михайлюта, директор отдела социальной политики газеты «Сільські вісті» (от профсоюза «Журналист Украины»); Виктор Набруско, секретарь Национального союза журналистов (от НСЖУ); Дмитрий Олтаржевский, ассистент кафедры рекламы и связей Института журналистики Национального университета им. Тараса Шевченко (от Всеукраинского благотворительного фонда «Журналистская инициатива»); Александр Пивнюк, старший преподаватель кафедры радиотехнологий Киевского государственного университета информационных и коммуникационных технологий (от ОО «Всеукраинская ассоциация телезрителей»); Геннадий Сергеев, председатель правления Независимой ассоциации телерадиовещателей и директор ГТРК «Черновцы» (от НАМ); Владимир Пащук, руководитель аппарата Нацсовета (от «Всеукраинской ассоциации детского и юношеского телевидения»); Тарас Осауленко (от ВО «Свобода»); Ольга Герасимьюк, народный депутат ВР 6-го созыва (от Комиссии по журналистской этике).

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«Комитет организует рассмотрение этого вопроса таким образом, чтобы до окончания сессии, а именно – в четверг, 4 июля, Верховная Рада имела возможность проголосовать за назначение члена Нацсовета», - сказал Томенко.

Он обратил внимание на то, что несколько кандидатур не имеют опыта работы в сфере телевидения и радиовещания не менее 5 лет, как это предусматривает закон о Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Председатель комитета обратил внимание общественных организаций, предложивших такие кандидатуры, на неправомерность выдвижения таких кандидатов, которые не подпадают под требования закона о Нацсовете.

Также Томенко еще раз обратился к журналистским организациям с призывом попытаться согласовать единого кандидата от медиасообщества на вакантную должность члена Нацсовета.

«Вполне очевидно, что Партия регионов и КПУ будут поддерживать кандидатуру Георгиевской, которая подана Коммунистической партией Украины. И было бы правильно, чтобы альтернативой ей была кандидатура не от оппозиции, а от медиаобщественности. При таких обстоятельствах есть шанс, что состав Нацсовета пополнит человек, авторитетный в медиасреде», - отметил Томенко.

Как сообщалось, ВР должна избрать по своей квоте члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в связи с тем, что Оксана Калетник вышла из состава Нацсовета после избрания народным депутатом.

23 мая с.г. Верховная Рада не поддержала ни одного из 11 кандидатов на должность члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, больше всего голосов по рейтинговому голосованию набрала кандидатура от фракции КПУ Виктории Георгиевской, но во время голосования в сессионном зале она не получила необходимые 226 голосов (проголосовало только 209 из 376 - УНИАН).