Банковская система Украины до конца года заработает 11 миллиардов, - эксперт
По итогам июня банковская система Украины покажет прибыльную деятельность, а убыток в системе по итогам мая в размере 3 млрд грн был вызван чисто техническим фактором в связи с изменением методики формирования резервов.
Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
По его прогнозу, прибыль банковской системы по итогам 2013 г. может составить 11 млрд грн. Такие ожидания аналитик связывает с активизацией кредитования корпоративного сектора, которое традиционно происходит осенью.
«Ежегодно мы видим тенденцию роста кредитного портфеля для юрлиц зимой, в конце весны начинается плавный спад, полное затишье летом и уже осенью восстанавливается интенсивное кредитование корпоративного сектора. Я не исключаю, что в нынешнем году с началом бизнес-сезона мы увидим рост кредитного портфеля банков по юрлицам в пределах 5-7% в месяц. Это и станет дополнительным источником дохода для системы», - пояснил Охрименко.
Он отметил, что сейчас банки зарабатывают преимущественно на потребительских кредитах. Ранее выданные кредиты предприятиями сейчас исправно погашаются и с этим не наблюдается проблем.
Комментируя данные НБУ, что система получила убыток по итогам мая в размере 3 млрд грн, эксперт отметил, что это разовое явление, которое связано с изменением методики формирования резервов с 1 января текущего года. «Сначала банки резервы уменьшили, а теперь их деформировали. Это чисто техническая операция, которая связана исключительно с методикой учета. Уже по итогам июня банковская система покажет значительную прибыль», - пояснил эксперт.
Ранее глава Нацбанка Игорь Соркин, комментируя состояние банковской системы страны, отметил, что она достаточно высокодоходна, стабильна, может эффективно противостоять как внутренним, так и внешним экономическим вызовам, поэтому является инвестиционно привлекательной.