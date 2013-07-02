Банковская система Украины до конца года заработает 11 миллиардов, - эксперт

Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его прогнозу, прибыль банковской системы по итогам 2013 г. может составить 11 млрд грн. Такие ожидания аналитик связывает с активизацией кредитования корпоративного сектора, которое традиционно происходит осенью.

«Ежегодно мы видим тенденцию роста кредитного портфеля для юрлиц зимой, в конце весны начинается плавный спад, полное затишье летом и уже осенью восстанавливается интенсивное кредитование корпоративного сектора. Я не исключаю, что в нынешнем году с началом бизнес-сезона мы увидим рост кредитного портфеля банков по юрлицам в пределах 5-7% в месяц. Это и станет дополнительным источником дохода для системы», - пояснил Охрименко.

Он отметил, что сейчас банки зарабатывают преимущественно на потребительских кредитах. Ранее выданные кредиты предприятиями сейчас исправно погашаются и с этим не наблюдается проблем.

Комментируя данные НБУ, что система получила убыток по итогам мая в размере 3 млрд грн, эксперт отметил, что это разовое явление, которое связано с изменением методики формирования резервов с 1 января текущего года. «Сначала банки резервы уменьшили, а теперь их деформировали. Это чисто техническая операция, которая связана исключительно с методикой учета. Уже по итогам июня банковская система покажет значительную прибыль», - пояснил эксперт.

Ранее глава Нацбанка Игорь Соркин, комментируя состояние банковской системы страны, отметил, что она достаточно высокодоходна, стабильна, может эффективно противостоять как внутренним, так и внешним экономическим вызовам, поэтому является инвестиционно привлекательной.