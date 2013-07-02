На Харьковщине спасли ребенка, застрявшего в алюминиевом бидоне (фото)

В Боровском районе Харьковской области мальчик 2010 рождения залез в пятнадцатилитровый алюминиевый бидон и застрял, сообщает ГСЧС Украины в Харьковской области.

Родители пытались достать ребенка самостоятельно, но все попытки ни к чему не приводили, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Спасатели успокоили малыша, потом, оценив ситуацию, приняли решение применить исключительно ручной немеханизированный аварийно-спасательный инструмент, чтобы не причинить вред ребенку.

Сотрудники ДСНС аккуратно отрезали дно бидона и освободили ребенка, не получившего никаких травм.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в селе Каменные Потоки Кременчугского района в бидоне застрял ребенок 2011 года рождения. Обнаружил его отец, но самостоятельно ему не удалось освободить сына, и он позвонил в службу «101». Спасатели прибыли на место происшествия и вытащили ребенка из бидона. Ребенка отвезли в больницу с диагнозом «сдавление грудной клетки».