5 июля в прямом эфире – президент Лиги страховых организаций Украины
11:26, 02 июля 2013Общество
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5 июля в 16:00 студия «Дедал-Продакшн» впервые организует собственную видео передачу в прямом эфире через Интернет.
Гостем студии будет президент Лиги страховых организаций Украины Наталья Гудыма. Ведущий – Ибрагим Габидулин.
Мы поговорим о проблемах развития страхового рынка Украины. Во время трансляции будет работать телефон прямой линии, и желающие смогут задать вопросы нашей госте.
Приглашаем к просмотру и диалогу.
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