5 июля в прямом эфире – президент Лиги страховых организаций Украины

5 июля в 16:00 студия «Дедал-Продакшн» впервые организует собственную видео передачу в прямом эфире через Интернет.

Гостем студии будет президент Лиги страховых организаций Украины Наталья Гудыма. Ведущий – Ибрагим Габидулин.

Мы поговорим о проблемах развития страхового рынка Украины. Во время трансляции будет работать телефон прямой линии, и желающие смогут задать вопросы нашей госте.

Приглашаем к просмотру и диалогу.