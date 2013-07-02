Украина получит опытный образец нового ракетного комплекса

Министр обороны Павел Лебедев отметил, что на реализацию программы по разработке комплекса “Сапсан”, ее исполнители на протяжении пяти лет потратили значительные средства, а результата не получили. За это время другим предприятием создана эффективная альтернатива в виде нового ракетного комплекса.

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“Исполнители не выполнили условия контракта и даже не выдали опытный образец. Ну не получилось у них... Другое предприятие оборонного комплекса создало ракету, которая по некоторым параметрам оказалась эффективнее, а ее производство на территории Украины имеет более широкие перспективы в экономическом плане. Оно предусматривает большую загрузку отечественных предприятий, а также продажу изделий на рынки третьих стран. Планируется, что опытный образец мы получим уже в этом году, а его производство начнется в 2014-2015 годах”, - цитирует министра “Коммерсантъ Украина”.