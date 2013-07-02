Украина получит опытный образец нового ракетного комплекса
В этом году в Украине появится опытный образец нового ракетного комплекса вместо "Сапсана".
Министр обороны Павел Лебедев отметил, что на реализацию программы по разработке комплекса “Сапсан”, ее исполнители на протяжении пяти лет потратили значительные средства, а результата не получили. За это время другим предприятием создана эффективная альтернатива в виде нового ракетного комплекса.
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“Исполнители не выполнили условия контракта и даже не выдали опытный образец. Ну не получилось у них... Другое предприятие оборонного комплекса создало ракету, которая по некоторым параметрам оказалась эффективнее, а ее производство на территории Украины имеет более широкие перспективы в экономическом плане. Оно предусматривает большую загрузку отечественных предприятий, а также продажу изделий на рынки третьих стран. Планируется, что опытный образец мы получим уже в этом году, а его производство начнется в 2014-2015 годах”, - цитирует министра “Коммерсантъ Украина”.