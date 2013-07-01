Начислять пенсии украинцам теперь можно будет по-новому

Сегодня вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно назначения и индексации пенсии».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

«Изменения в пенсионное законодательство, которые вступили в силу сегодня, – это первый шаг по модернизации пенсионной системы Украины. В итоге оптимизированная пенсионная система должна стать более справедливой и ориентированной на человека», - заявила министр Наталия Королевская.

По ее словам, изменения касаются большинства женщин, лиц, которые получали помощь по безработице, физических лиц-предпринимателей и непосредственно самих пенсионеров.

Королевская отметила, что женщины получили возможность включать в страховой стаж период пребывания в отпуске по беременности и родам, и это позволит им раньше выходить на пенсию.

«По изменениям в пенсионное законодательство в страховой стаж женщинам будет засчитываться отпуск по беременности и родам. Если принять во внимание, что почти каждая женщина в Украине рожает одного, двух и больше детей, дополнительный начисленный страховой стаж иногда может составлять год и больше», - сказала она.

Кроме того, по словам министра, отныне во время расчета заработной платы для начисления пенсии можно будет исключить период получения помощи по безработице.

«Это позволит гражданам, которые получали помощь по безработице, исключать эти периоды по своему усмотрению при расчете заработной платы при начислении будущей пенсии», - сказала она.

Другим нововведением, по словам Королевской, является изменение механизма определения заработной платы для начисления пенсии за неполные месяцы, что в первую очередь коснется физических лиц-предпринимателей.

«Определяя заработную плату для начисления пенсии отныне будет учитываться страховой стаж, за который оплачен взнос», - сказала она.

Для пенсионеров также изменен порядок ежегодного повышения пенсионных выплат.

«Раньше, благодаря законодательной казуистике, существовали ситуации, когда повышение пенсий вообще можно было не делать. Теперь мы установили четкую процедуру – пенсии однозначно будут увеличиваться каждый год», - объяснила министр.