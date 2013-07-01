Украинские аграрии уже собрали 6 миллионов тонн зерна

Уже в 16 регионах Украины приступили к жатве. Сейчас аграрии собирают ранние зерновые и зернобобовые культуры, в частности озимый ячмень и пшеницу, а также яровой ячмень и горох. На сегодняшний день сельхозпроизводители намолотили почти 6 млн т зерна.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, информирует РБК-Украина.

«На сегодня уже собрано почти 6 млн т зерна нового урожая. Миллионный рубеж уже преодолели в Одесской и Николаевской областях. Во всех регионах, где собирают урожай, наблюдается высокая урожайность. Так, если в прошлом году она была на уровне 17 центнеров с гектара, то в этом – 24. Больше всего зерна с гектара собирают в Черкасской и Полтавской областях – свыше 39 центнеров», – заявил министр.

Так, аграрии уже намолотили 3,4 млн т озимой пшеницы, 2,2 млн т озимого ячменя, 186 тыс. т ярового ячменя и 71 тыс. т гороха. Также продолжается сбор озимого рапса, которого уже намолочено 311 тыс. т.

Напомним, что уже утвержден график рабочих поездок Николая Присяжнюка в регионы, где он лично будет контролировать ход сбора урожая.