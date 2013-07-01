Львов стал европейской туристической сенсацией (видео)

На этой неделе Львов стал европейской туристической сенсацией.

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Западную столицу Украины иностранные туристы назвали городом, куда надо ехать немедленно, отодвинув на второе и третье места в ТОП-10 немецкий Гамбург и литовский Вильнюс, сообщает ТСН.

Отзывы туристов собрал независимый международный сайт Виртуальный турист.

Немка Ирис Гляйхман живет здесь уже четыре года и от имени немецкого правительства помогает реставрировать Львов. "Мне завидуют коллеги. Во Львове есть индивидуальный шарм. Здесь есть то, что потеряли другие европейские города", - призналась фрау Ирис.

Она живет с мужем в центре. Но немало иностранцев выбирают для жизни Львов вне старого города, где и квартиры дешевле и современность вытесняет историю. "А я ежедневно еду на маршрутке. Это невероятно! Как туда набиться? Я так еду. Это аттракцион", - поделился впечатлениями американец Майкл Бетс.

Между прочим именно транспорт и дороги иностранцы назвали главным минусом Львова. А тайным козырем города Льва являются сладости и забегаловки. Так, шоколад - это один из символов Львова, а дешевое пиво, вкусная еда и причудливые рестораторы влекут сюда иностранцев даже просто на выходные.

Львов получил себе имидж безопасного города в Европе. "В Париже - опасно, в Амстердаме - опасно, или если с Брюсселем сравнивать, здесь - безопасно", - заверил Кристоф Конвент. Городские власти в свою очередь объясняют успех Львова целым набором прелестей: едой, ценами, фестивалями и англоязычными указателями на каждом шагу.

А вот чем Львов выигрывает и у Лондона, и у Рима - так это вездесущим бесплатным и качественным вай-фаем. Такой вклад в свою рекламу оказался наиболее выгодным.