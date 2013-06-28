Пьяный вызвал спецназ, чтобы отомстить водителю автобуса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как говорится в сообщении, 27 июня в 10.57 в дежурную часть ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области поступил телефонный звонок от мужчины, который назвал себя бывшим сотрудником райотдела милиции и сообщил о том, что в маршрутном автобусе сообщением г. Кременчуг - с. Мозолеевка якобы находятся заложники.

Сотрудники областных управлений СБУ, МВД и ГСЧС Украины сразу выехали на место происшествия. Транспортное средство было остановлено и осмотрено на наличие каких-либо средств поражения. Кроме этого, правоохранители проверили всех пассажиров автобуса и не выявили ни злоумышленников, ни их жертв, отметили в пресс-центре.

В то же время пока продолжалась проверка, сотрудники СБУ совместно с органами милиции установили и задержали человека, который сделал этот звонок. Им оказался 59-летний житель с. Мозолеевка Глобинского района, который сразу сознался, что в подразделениях органов внутренних дел службу не проходил. Выяснилось, что этот мужчина был снят с указанного рейса из-за неадекватного поведения, вызванного алкогольным опьянением. Анонимный звонок был местью водителю маршрутного автобуса, отметили в СБУ.

В отношении задержанного гражданина Украины начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.