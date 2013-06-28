Осужденный за убийство жены вышел на свободу и повторил убийство

Как сообщили УНИАН в МВД Украины в Житомирской области, злоумышленника задержали в начале этой недели.

Задержанный житель Винниччины из ревности задушил свою жену, спрятал тело в сарае, а сам прятался на чужих квартирах.

В милицию обратились родители убитой женщины, когда она перестала отвечать на их звонки. Супруги якобы уехали в Киев на заработки.

Во время расследования правоохранители вышли на след исчезнувшего мужчины в Житомирской области, который менял адреса и скрывался. Освободившись в прошлом году из мест лишения свободы за убийство своей предыдущей жены, он опять совершил аналогичное преступление.

Под давлением доказательств, злоумышленник сознался, что задушил жену из ревности, а тело спрятал в сарае на территории нежилого дома, забросав мусором.

По факту умышленного убийства согласно ст.115 Уголовного кодекса Украины в настоящее время открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.