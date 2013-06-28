Львовскую мэрию пикетировали дворники

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Рынок, возле городской Ратуши, собралось около 200 дворников, которые держали плакаты с надписями: «Людям труда - достойную зарплату!», «Отдайте наши деньги», «Господин Садовый, людям труда - достойную зарплату. Гарантии Конституции в жизнь», «Уважаемые народные избранники, смилуйтесь над дворниками и помогите власти достойно оценить их труд!».

Как заявила во время акции председатель Львовской городской организации профсоюза предприятий жилищного хозяйства Ольга Юринец, дворникам постоянно задерживают выплату зарплаты, и она является очень низкой.

„Сегодня дворник имеет 1350 грн зарплаты, так должно быть хотя бы 1600 грн. Наша Конституция, хоть на бумаге, и все же гарантирует людям за достойный труд достойную зарплату. Мы пришли с несколькими требованиями. Они очень короткие. Первая - это поднять нам зарплату, вторая - своевременно ее выплачивать", - заявила Юринец.

Также дворники отмечали, что норма уборки коммунальной территории завышена.

"Чтобы такую территорию просто с лопатой перейти – ты устанешь, не то чтобы ее убрать", - заявляли участники пикета.

Дворники скандировали, требуя упорядочить их зарплату „по закону”.

После завершения пикетирования работники коммунальных предприятий вернулись на рабочие места.