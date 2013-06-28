Львовскую мэрию пикетировали дворники
Во Львове дворники коммунальных предприятий пикетировали городской совет, требуя повышения заработной платы.
Как передает корреспондент УНИАН, на площади Рынок, возле городской Ратуши, собралось около 200 дворников, которые держали плакаты с надписями: «Людям труда - достойную зарплату!», «Отдайте наши деньги», «Господин Садовый, людям труда - достойную зарплату. Гарантии Конституции в жизнь», «Уважаемые народные избранники, смилуйтесь над дворниками и помогите власти достойно оценить их труд!».
Как заявила во время акции председатель Львовской городской организации профсоюза предприятий жилищного хозяйства Ольга Юринец, дворникам постоянно задерживают выплату зарплаты, и она является очень низкой.
„Сегодня дворник имеет 1350 грн зарплаты, так должно быть хотя бы 1600 грн. Наша Конституция, хоть на бумаге, и все же гарантирует людям за достойный труд достойную зарплату. Мы пришли с несколькими требованиями. Они очень короткие. Первая - это поднять нам зарплату, вторая - своевременно ее выплачивать", - заявила Юринец.
Также дворники отмечали, что норма уборки коммунальной территории завышена.
"Чтобы такую территорию просто с лопатой перейти – ты устанешь, не то чтобы ее убрать", - заявляли участники пикета.
Дворники скандировали, требуя упорядочить их зарплату „по закону”.
После завершения пикетирования работники коммунальных предприятий вернулись на рабочие места.