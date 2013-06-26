В Луганске требуют защитить сидящих в СИЗО

Как сообщает корреспондент УНИАН, в митинге, организованном ЛОО «Луганская правозащитная группа», приняли участие около 50-ти человек, среди которых жертвы нарушений прав человека, беззакония в судах и бездеятельности прокуратуры. К акции присоединились также Трудовое движение "Солидарность", общественная организация "Коммунальная самооборона", Конфедерация свободных профсоюзов Луганской области.

Руководитель «Луганской правозащитной группы» Наталия Целовальниченко заявила в ходе митинга: «Этой акцией мы хотим показать, что люди готовы объединяться, чтобы защищать свои права и интересы. Мы не согласны жить в обществе, где существуют пытки и нечеловеческое отношение. А такие факты имеют место в СИЗО по отношению к людям, которые находятся под следствием».

По ее словам, цель акции – заявить власти, контролирующим органам, что у содержащихся в СИЗО тоже есть человеческое достоинство, права. «Мы считаем своим долгом перед Днем Конституции обратиться к прокуратуре, к Уполномоченному по правам человека с просьбой предоставить нам возможность осуществлять общественных контроль в местах лишения свободы», - сказала Целовальниченко.

Она также сообщила, что в их организацию участились обращения граждан чьи родственники или знакомые находятся в СИЗО «в нечеловеческих условиях», а также о том, что им не предоставляется медицинская помощь.