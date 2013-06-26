Снижение единого соцвзноса поможет детенизации бизнеса - эксперт

"Достаточно сложно бороться с теневым бизнесом, который по разным оценкам доходит до 50%. Практика показывает, что запретами любые вопросы решить достаточно сложно. Выход один - искать варианты расширения базы налогообложения. Поэтому, снижение ставки единого социального взноса до 15%, без сомнения, положительно отразится на вопросе легализации заработных плат в Украине. Но при условии, что будет продолжена политика либерализации взаимоотношений бизнеса и фискальных органов", - отметил Заика.

Вместе с этим, эксперт констатирует, что запуск такого механизма может дать эффект не сразу, поскольку система должна "прижиться" в умах предпринимателей и дать возможность мотивировать их не платить зарплату "в конвертах".

Заика добавляет, что в условиях снижения инфляции до нулевого уровня постепенное снижение налогового давления на фонд оплаты труда даст возможность стимулировать потребительский спрос и хоть незначительно повлиять на производителей, которые ждут дополнительных инвестиций.

"Следует также отметить, что упрощение процессов налогообложения и создание прозрачной системы ведет к улучшению привлекательности Украины для инвесторов, что задекларировано как один из основных вопросов правительственной программы", - заметил финансист.

Кроме того, он призвал власти не откладывать вопрос прогрессивной шкалы налогообложения подоходного налога.

"Без сомнения, уплата налога с дохода в 1 млн грн и суммы в 2 тыс. грн по одинаковой ставке есть социально несправедливо. Так называемые "мультимиллионеры" могут поделиться чуть больше своими доходами нежели те же бюджетники", - подчеркнул Заика.

Напомним, что ранее в Министерстве доходов и сборов решили не отказываться от идеи либерализации законодательства и подготовили новые изменения в Налоговый кодекс и закон "О сборе и учете единого социального взноса на общеобязательное государственное соцстрахование".

В феврале первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что правительство планирует снизить ставку единого социального взноса до 15%. На данный момент его ставка составляет от 34,7% до 49,7% в зависимости от класса профессионального риска производства.