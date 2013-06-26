В Киеве уже некуда складывать снесенные киоски

Об этом сообщил советник председателя КГГА Александр Мазурчак во время прямой телефонной линии "Контактный центр г. Киева".

По словам Мазурчака, в Киеве довольно много незаконно установленных МАФов, которые необходимо демонтировать.

Как сказал советник председателя КГГА, существует проблема с местами, где демонтированные МАФы должны храниться.

Мазурчак назвал “временным явлением” складирование МАФов возле жилых домов.

“Мы сейчас определяемся с дополнительными местами по складированию, потому что те две площадки, которые у нас были, уже полностью забиты. Нам сегодня нужно снять более 5 тысяч МАФов”, - сообщил он.

По словам Мазурчака, позже эти МАФы будут “разбираться и уничтожаться, чтобы их опять не могли установить в других местах”.