В Киеве уже некуда складывать снесенные киоски
06:40, 26 июня 2013Общество
1014
В среду, 26 июня, состоится коллегия Киевской горгосадминистрации, порсвященная нарушениям при размещении МАФов.
Об этом сообщил советник председателя КГГА Александр Мазурчак во время прямой телефонной линии "Контактный центр г. Киева".
Уничтожение МАФов
По словам Мазурчака, в Киеве довольно много незаконно установленных МАФов, которые необходимо демонтировать.
Как сказал советник председателя КГГА, существует проблема с местами, где демонтированные МАФы должны храниться.
Мазурчак назвал “временным явлением” складирование МАФов возле жилых домов.
“Мы сейчас определяемся с дополнительными местами по складированию, потому что те две площадки, которые у нас были, уже полностью забиты. Нам сегодня нужно снять более 5 тысяч МАФов”, - сообщил он.
По словам Мазурчака, позже эти МАФы будут “разбираться и уничтожаться, чтобы их опять не могли установить в других местах”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter