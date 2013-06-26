Янукович разрешил называть охранников по-морскому

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Указом вносятся изменения в Положение о прохождении военной службы по контракту военнослужащими Управления государственной охраны Украины.

Так, решением Президента звания в управлении будут отныне делится на армейские и корабельные. В указе наводится перечень таких званий от солдата до генерал-полковника для армейских званий и от матроса до адмирала для корабельных.

К воинским званиям лиц офицерского состава медицинской и юридической служб управления, имеющих соответствующее образование и занимающих соответствующую штатную должность, добавляются слова «медицинской службы» и «юстиции».

Также Янукович разрешил продлевать срок прохождения военной службы по новому контракту до достижения предельного возраста пребывания на военной службе: для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава, - на 3 года; для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантского и старшинского состава, - на 5 лет; для лиц офицерского состава - на срок от 5 до 10 лет.

Для лиц офицерского состава, имеющих право на пенсию за выслугу лет, по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 2 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.