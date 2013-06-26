Янукович утвердил план развития гражданского общества

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планом, среди прочего, определено, что до конца этого года нужно завершить работу над законопроектами о местном референдуме, общественных слушаниях и прозрачности использования публичных средств.

Председатель Координационного совета по вопросам развития гражданского общества Марина Ставнийчук заметила, что план мероприятий направлен на создание благоприятной законодательной среды для образования и функционирования институтов гражданского общества.

План должен способствовать привлечению институтов гражданского общества к формированию и реализации государственной и региональной политики, созданию условий для обеспечения широкого эффективного представительства интересов граждан в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

Среди приоритетов, которые должны быть реализованы в этом году, Президент определил проведение регулярных консультаций (диалога) с общественностью по важнейшим вопросам жизни общества и государства.

Кроме того, по словам Ставнийчук, в плане предусмотрены и инновационные идеи. В частности, Кабинету министров поручено разработать и одобрить стратегию содействия развитию социальной ответственности бизнеса, которая предусматривает привлечение государства в системную работу украинских компаний по становлению и развитию социально-ответственного бизнеса.