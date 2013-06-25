Рескомлес Крыма: Новый налог не касается сбора грибов и ягод для личных нужд

Об этом заявил глава Республиканского комитета АРК по лесному и охотничьему хозяйству Игорь Кацай.

По его данным, в ряде публикаций СМИ неверно истолкованы нормы постановления «Об установлении ставок сбора за специальное использование лесных ресурсов в части заготовки второстепенных лесных материалов, осуществления побочных лесных пользований и использования полезных свойств леса», принятом Верховной Радой Крыма 21 июня 2013 года. «Я хочу подчеркнуть, что принятие этого постановления ни в коем случае не затронет права граждан посещать лес и для собственных нужд собирать его дары»,— заявил Игорь Кацай.

Он также отметил, что аналогичные постановления об установлении ставок сбора за специальное использование лесных ресурсов приняты в большинстве областей Украины.

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Глава рескомитета пояснил, что в Украине существует два вида использования лесных ресурсов — общий и специальный. Общий — это все граждане Украины, имеющие право беспрепятственно (за исключением периодов особой пожарной опасности) посещать лес и бесплатно собирать для своего потребления плоды, ягоды, орехи, грибы, травы и т.д.

При этом согласно законодательству Украины существует специальное использование природных растительных ресурсов. К этой категории относится использование даров леса в производственной, рекреационной, туристической и коммерческой деятельности. «Это относится к специальному использованию за плату на основании спецразрешения (лесного билета) и только в пределах отведенных земельных участков лесного фонда», — пояснил Игорь Кацай.

Глава рескомитета также сообщил, что на сегодня отсутствует правовая база для сбора за специальное использование лесных ресурсов. «Субъекты предпринимательской деятельности, желающие собрать лекарственное сырье, организовать конный или пешеходный маршрут получают отказы в такой деятельности, потому что ставки сбора не установлены», — пояснил он.

Игорь Кацай подчеркнул, что неполный перечень попадающих под налогообложение заготавливаемых второстепенных лесных материалов приводит к тому, что бюджет не дополучает значительные средства, а лесные ресурсы зачастую используются нерационально. «Принятое постановление позволит навести порядок в этой сфере», — убежден глава Рескомлесхоза.