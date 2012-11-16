83 тысячи украинцев сходили за грибами в Беларусь

За сезон сбора ягод и грибов через украинско-белорусскую границу было пропущено более 83 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

При этом в ведомстве отметили, что срок сезонного пропуска граждан на украинско-белорусском участке границы для сбора дикорастущих растений и грибов сегодня, 16 ноября, истек.

Как напомнили в пограничной службе, в июле местные жители 10 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ривненской области получили возможность пересекать границу во временных местах пропуска и собирать чернику, клюкву и грибы на территории Полесского лесхоза Республики Беларусь.

Сезонный пропуск граждан для сбора дикорастущих растений и грибов был организован для стабилизации обстановки в приграничье и предотвращения массовых нарушений режима государственной границы, подчеркнули в ГПСУ, отметив, что соответствующий документ об осуществлении организованного пропуска граждан 5 июля прошлого года подписали руководители пограничных ведомств Украины и Республики Беларусь.

В этом году во исполнение договоренностей между правительствами и пограничными ведомствами двух стран действовали три временных места пропуска «Познань», «Дроздинь» и «Березовое».