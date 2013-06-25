Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя генерального директора КП «Харьковский метрополитен» Вячеслава Стаматина.

Он заверил, что движение электропоездов на Салтовской линии метро было временно ограничено из-за проведения антитеррористических учений правоохранительных и силовых структур.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьковском метро около 15:20 станция «Исторический музей», которая находится в центральной части города, по неизвестным причинам была закрыта для пассажиров.

Как сообщили позже в пресс-центре Управления СБ Украины в Харьковской области, движение поездов на станции «Исторический музей» было ограничено из-за проведения плановых антитеррористических учений.

«25-27 июня с.г. в Харькове и Харьковской области по инициативе Штаба АТЦ СБУ проходят плановые антитеррористические учения региональной Координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Харьковской области. Эти учения, условия которых в этот раз максимально приближены к реальным, будут проводиться в местах массового пребывания людей и на объектах транспорта», - сообщили в ведомстве.