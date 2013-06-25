Украинским селянам ограничат подворный убой скота - министр

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, передает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

"Все больше селян сдают скот для убоя на специализированные предприятия. Государство же, со своей стороны, пытается создать надлежащие условия, чтобы сельхозпроизводителям было более выгодно сдавать скот на специализированные предприятия, нежели забивать его дома. Правительство с этого года ввело новое направление государственной поддержки, согласно которому за проданных на убой и переработку КРС и свиней, селянам, фермерам и кооператорам выплачивается дотация. Сейчас мы насчитали 8,6 млн грн по этой программе", - отметил Присяжнюк.

Министр также разъяснил, что с 1 января 2015 г. селянам не будут полностью запрещать осуществлять подворный убой скота. Согласно закону Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", будут вводиться лишь определенные ограничения.

"Селяне не смогут осуществлять убой более 5 голов КРС, свиней, птицы или кроликов в день. Если возникнет необходимость, то они смогут сделать это на бойне, зарегистрированной ветеринарной службой и имеющей эксплуатационное разрешение. Это позволит обеспечить потребителя качественным отечественным мясом", - проинформировал министр.

Сейчас в Украине работают более 770 предприятий по убою животных, которые могут принимать до 57 тысяч голов КРС и 117 тысяч свиней в сутки. Этих мощностей достаточно для того, чтобы обеспечить убой скота, который держат единоличники.