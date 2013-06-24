На пляже в Скадовске найдены два трупа
11:03, 24 июня 2013Общество
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Вчера, 23 июня, в Скадовске Херсонской области в 15:07 на городском пляже в воде отдыхающими были обнаружены два трупа.
Тела погибших нашли в воде отдыхающие
Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Херсонской области, погибшие – 25-летний житель города Белозерск Донецкой области и его 11-летний племянник, житель с. Приморское Скадовского района.
Причина смерти устанавливается.
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