На пляже в Скадовске найдены два трупа

11:03, 24 июня 2013
Общество
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Вчера, 23 июня, в Скадовске Херсонской области в 15:07 на городском пляже в воде отдыхающими были обнаружены два трупа.

Тела погибших нашли в воде отдыхающие

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Херсонской области, погибшие – 25-летний житель города Белозерск Донецкой области и его 11-летний племянник, житель с. Приморское Скадовского района.

Причина смерти устанавливается.

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