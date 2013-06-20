В Крыму нашли утонувшего туриста с отрубленной рукой

Как сообщает пресс-служба крымского управления ГСЧС, 19 июня в Сакском районе в селе Поповка курортники нашли в 30 метрах от берега труп, причем погибший был без правой руки. Медики констатировали смерть мужчины из-за травматической ампутации верхней конечности. Личность погибшего устанавливается.

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В тот же день в Керчи, на диком пляже возле Аршинцевской косы, во время купания мужчина ушел под воду и утонул на глазах у друга. Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также в среду в Сакском районе, на косе Южной, местные жители спасли в воде и передали скорой помощи пьяного 37-летнего жителя Киева. Мужчина госпитализирован.

Тем временем, в Феодосии, в районе Двуякорной бухты, в поселке Орджоникидзе, на расстоянии около 500 м от берега, перевернулся парусный катамаран «Новый Кэт», на котором находились 5 человек. К берегу самостоятельно добрались 4 человека, а один находился в море, ухватившись за катамаран. Спасатели оказали помощь 30-летнему жителю Киева.

Еще два аналогичных события произошли в этот же день в Феодосии в районе нефтепричала и пляжа «Ай-Петри». На расстоянии 400 м от берега помощь спасателей понадобилась 4 людям, которые катались на катамаране. В медпомощи они не нуждались.

Кроме того, в Крыму уже второй день ищут трех человек, которые вышли в море на лодке в районе Алупки 18 июня и до сих пор не вернулись.

«Выбирайте для процедур только отведенные для купания места, предупреждайте родственников и знакомых о месте отдыха, откажитесь от приема алкоголя во время купания», - призывает ГСЧС туристов и жителей Крыма.