Спасатели назвали 11 наиболее пожароопасных регионов Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских сообщил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

Он отметил, что ГСЧС основное внимание уделяет защите от пожаров мест массового отдыха людей, в частности в Крыму.

Болотских также подчеркнул, что спасатели прилагают все усилия для создания возможностей своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации в труднодоступных горных местах. По его словам, именно для этого создана специальная группа с участием представителей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Министерства внутренних дел, которые обследуют такие места.

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Он напомнил, что 20 мая правительство создало Межведомственный оперативный штаб по предотвращению чрезвычайных ситуаций под руководством вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.

Болотских также сообщил, что в Крыму дополнительно создана “группировка авиационной составляющей ”, в которой есть 4 летательных средства для реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Болотских отметил, что благодаря принятым мерам в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось вдвое, “а площади и очаги сократились более чем в 4 раза”.