СМИ: В УМХ может появиться новый инвестор

Об этом сообщили “Ъ” сразу несколько источников, близких к группе. Информацию о закрытии сделки подтвердил и генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа, которого UMH привлекла для поиска внешнего инвестора.

Привлеченную сумму, форму финансирования, инвестора и другие параметры сделки Игорь Мазепа не назвал — связь с ним во время разговора оборвалась. Ранее в интервью “Ъ” Борис Ложкин заявлял о планах привлечь от $40 млн до $70 млн, весь холдинг он оценивал в $450–500 млн.

Получить официальные комментарии UMH и самого господина Ложкина не удалось — на звонки “Ъ” они не отвечали. Но в неофициальных беседах один из менеджеров UMH сообщил, что пресс-релиз о привлечение средств планируется распространить в пятницу утром.