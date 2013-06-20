ПриватБанк заплатит 50 тысяч за информацию о взломщиках

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации службы безопасности банка, 19 июня ночью было зафиксировано несколько попыток ограбления терминалов самообслуживания, установленных в торговых точках Ирпенского, Обуховского и Васильковского районов Киевской области. «Преступники, одетые в маскировочную одежду с повязками на лице, отключали охранную сигнализацию объектов торговли и с помощью механического инструмента взламывали входные двери. Получив таким образом доступ к терминалам банка, взломщики пытались вскрыть сейфовую часть терминала и завладеть денежными средствами. Несмотря на прибытие оперативной группы охраны в течение 5 минут, задержать преступников на месте не удалось», - говорится в сообщении банка.

Как сообщает пресс-служба, за любую информацию о личности грабителей, которая поможет быстрее их задержать, источнику информации будет выплачено вознаграждение в размере 50 тыс. грн, при этом гарантируется анонимность.