Милиционера, арестованного после инцидента с судьей, выпустили из СИЗО

Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест работнику милиции Сергею Зубкову, который 12 июня принимал участие в задержании в ресторане судьи одного из районных судов Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, слушание апелляций других двух работников милиции, которые были задержаны после инцидента с судьей, состоится сегодня в 15.30 и 15.45.

Прокуратура поддержала ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку досудебное следствие находится на завершающем этапе, и на это время нет оснований содержать под стражей работников милиции.

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Как сообщал УНИАН, 13 июня Департамент Государственной службы охраны при МВД Украины информировал, что в Харькове арестованы сотрудники Госслужбы охраны, которые пытались пресечь хулиганские действия посетителя кафе, которым оказался судья.

В частности, по данным ГСО, милиционеры, приехавшие 12 июня в 00.24 по вызову в кафе, увидели, как неизвестный гражданин со следами крови на лице, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил охранника кафе.

«После неоднократно высказанных требований прекратить противоправные действия работники милиции предупредили правонарушителя о возможности применения средств физического воздействия и специальных средств. Однако тот бросился к одному из милиционеров и пытался отобрать у него табельное огнестрельное оружие АКС-74У, выкрикивая при этом, что сейчас всех перестреляет», - сообщили в Департаменте Госслужбы охраны.

Работники милиции применили к правонарушителю средства физического воздействия и наручники. После этих действий задержанный представился судьей одного из районных судов Харькова, позже эта информация подтвердилась.

13 июня по инициативе органов прокуратуры, на основании решения суда, три милиционера Государственной службы охраны были арестованы.

13 июня первый заместитель прокурора Харьковской области Владимир Суходубов на брифинге выразил убеждение, что задержанные работники Государственной службы охраны во время конфликта в ресторане неправомерно применили меры физического воздействия и спецсредства к судье одного из районных судов Харькова.