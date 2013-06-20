Сергей Мавроди: МММ действует в рамках законов. Создатель и руководитель МММ ответит на вопросы

В связи с затянувшейся ситуацией по аресту индийского МММ - лидера Алексея Муратова, МММ - сообщество готовит массовые пикеты и митинги в странах, где развивается система. Первые пикеты уже начались в Москве с 19 июня. На данный момент ежедневные пикеты проходят в более чем десяти городах возле Министерств иностранных дел и посольств Индии, организованы группы по регулярному телефонному обзвону правительственных организаций для получения оперативной информации по действиям российского МИДа в защиту лидера сообщества и его команды в Индии.Также активисты Кассы взаимопомощи МММ будут привлекать внимание общественности на улицах и площадях городов. Создатель и руководитель МММ Сергей Мавроди акцентирует, что все действия МММ будут проходить в рамках законодательств Украины и России, как и деятельность МММ в целом.

С 20 по 22 июня проходит сбор вопросов к создателю и руководителю МММ Сергею Мавроди, также возможна организация эксклюзивного интервью для СМИ.

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