На Львовщине из озера «выловили» 3 килограмма ртути

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 19 июня, в 10.15, в оперативно-диспетчерский центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области поступило сообщение от главного инженера АТП города Николаева по улице Львовское шоссе, что во время плановой чистки пожарного водоема, расположенного на территории предприятия, была обнаружена разлитая металлическая ртуть.

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Спасатели провели демеркуризацию, собрав механическим путем 3,1 кг ртути.

Плановые чистки пожарных водоемов проводятся ежегодно.