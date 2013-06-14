Жители Одесской области пытались продать 10 кг ртути за $125 тысяч (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, на текущей неделе сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков областного УМВД совместно с сотрудниками соответствующего сектора Коминтерновского РО и районной прокуратуры задержали группу в составе четырех человек, которые занимались распространением опасной ядовитого вещества на территории Одесской области.

Установлено, что 30-летний житель одного из районов области привлек 3 подельников - водителя, охранника и реализатора - для сбыта ртути.

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При попытке сбыта 10 кг ртути, которая была расфасована в три колбы, правоохранители задержали всех фигурантов «операции». За свой товар злоумышленники рассчитывали получить 125 тыс. долл.

В отношении подозреваемых начато уголовное производство по ч. 4 ст. 321 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ).

Изъятое вещество направлено на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр ГУМВД.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия, выявлению лиц, причастных к сбыту особо опасных веществ и источников поступления в регион ртути.