Бизнес активнее рекламирует продукты и услуги в гривне - Госпотребинспекция

Он отметил, что Госпотребинспекция с начала года осуществила контроль более 10 тыс. рекламоносителей на предмет обязательного указания цен на продукты и услуги в гривне. «По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено 114 фактов нарушения законодательства о рекламе при указании в рекламе информации о ценах на товары, тарифов на услуги. Больше всего правонарушений выявлено в сферах торговли и услуг, в частности туристических. Органами Госпотребинспекции уже рассмотрено 80 дел и применены штрафные санкции к правонарушителям на общую сумму 98 тыс. 900 грн», - рассказал Орехов.

В то же время, по его словам, сегодня также наблюдается положительная динамика по уменьшению количества таких правонарушений. Орехов отметил, что Госпотребинспекция продолжает держать вопрос под контролем и оперативно информировать общественность о состоянии соблюдения субъектами хозяйствования законодательства о рекламе.

Отметим, запрет указания цены товаров, работ и услуг на территории государства не в денежной единице Украины содержится в ст. 8 закона «О рекламе» и действует с ноября 2012 г.

По словам Елены Щербаковой, директора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ, выступившего инициатором новации, указанное требование способствует позитивным изменениям в восприятии обществом национальной денежной единицы, росту доверия к гривне и снижению долларизации экономики. «В текущем году мы фиксируем значительный рост спроса населения на гривну и уменьшение заинтересованности граждан в иностранной валюте», - сказала она, добавив, что ориентация общества на преимущественное использование национальной денежной единицы уменьшает как уязвимость экономики в целом, так и финансовые риски каждого отдельного гражданина.

Также, убеждена Щербакова, снижение долларизации экономических отношений повышает эффективность монетарных регулирующих рычагов.