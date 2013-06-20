В Черкасской области перевернулся грузовик с 20 тонами курятины

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

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В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, они госпитализированы в больницу. На месте ДТП сейчас ведутся работы по извлечению грузовика из кювета и уборке курятины, которая высыпалась из разбитого прицепа.