В Черкасской области перевернулся грузовик с 20 тонами курятины
14:25, 20 июня 2013Общество
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В Черкасской области в четверг, 20 июня, в 6 часов утра на 194-м километре дороги «Киев-Одесса» вблизи села Краснополка Уманского района перевернулся грузовик Scania, который вез около 20 тонн курятины.
На месте ДТП вытаскивают грузовик и собирают разбросанную курятину
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.
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В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, они госпитализированы в больницу. На месте ДТП сейчас ведутся работы по извлечению грузовика из кювета и уборке курятины, которая высыпалась из разбитого прицепа.
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