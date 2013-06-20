В Херсоне столкнулись автомобиль и маршрутка: 10 человек - в больнице

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В Херсоне на пересечении улиц в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали 10 человек (водитель автомобиля и 9 пассажиров автобуса), которые с травмами средней и легкой степеней тяжести госпитализированы.