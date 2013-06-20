WebMoney не подавали документов по законной процедуре - НБУ

Так, в ходе круглого стола его участники отреагировали на заявление эксперта-консультанта WebMoney Алексея Титова о том, что эмитентом платежной системы является Украинский профессиональный банк, сообщает РБК-Украина.

"В компании утверждают, что сотрудничают с банком, как того требует закон, а именно с Украинским профессиональным банком. Однако глава правления банка нам сообщил, что финучреждение к WebMoney никакого отношения не имеет и эмитентом платежной системы не является", - рассказал начальник отдела противодействия налоговым преступлениям с использованием новейших технологий Министерства доходов и сборов Василий Поезд.

При этом он заметил, что WebMoney занимает противоречивую позицию в признании себя платежной системой. Заявляя, что она не является электронной платежной системой, по его словам, компания утверждает, что пытается зарегистрироваться в НБУ как платежная система.

"Денежные средства вносятся клиентами WebMoney в обмен на WMU, т.е. валюта эквивалентна реальным деньгам. По определению украинского законодательства WMU попадает под юридическое определение электронных денег. Но в WebMoney нет договора с банковским учреждением, которое должно проводить эмиссию средств. Соответственно - WMU не обеспечено на должном уровне депозитами. Объем WMU не регулируется никем, кроме WebMoney. Нет гарантий того, что электронная валюта обеспечена реальными средствами", - прокомментировал он, отметив, что такая ситуация равносильна самостоятельному производству денег и несет угрозы пользователям системы.

В свою очередь в Национальном банке Украины заметили, что WebMoney ничто не мешает пойти по российскому пути легализации своей деятельности.

"Россияне зарегистрировали 2 системы электронных денег - Яндекс.Деньги и Деньги@mail.ru. Всё, WebMoney также не зарегистрировано. Но есть информация из открытых источников о том, что в России вы являетесь партнером Российского консервативного банка. Видимо, по банковской системе вы там легализируетесь. Так что вам мешает это сделать в Украине? Вы ни одного раза не зашли к регулятору с подачей документов, как этого требует законодательство", - добавила директор департамента платежных систем НБУ Наталия Лапко.

Напомним, что 11 июня в киевском офисе WebMoney сотрудники налоговой провели проверку. В налоговом ведомстве сообщили, что были обнаружены "значительные нарушения" в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности WebMoney Transfer в Украине (Украинское Гарантийное Агентство. Также, налоговики установили, что правила этой системы не согласовывались в НБУ.