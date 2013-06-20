В Житомирской области на Купала пройдет международный фестиваль черники
В Олевске Житомирской области 7 июля на праздник Ивана Купала пройдет международный фестиваль черники.
Об этом сообщил УНИАН председатель Олевской райгосадминистрации Андрей Дяченко.
По его словам, "на фестиваль черники в Олевск придут из сел Житомирского района и из соседней Республики Беларусь. Люди будут выставлять стенды с ягодами, будут покупать, пропагандировать и пробовать их", - уточнил Дяченко.
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На фестивале ягод также будут выступать детские коллективы из Украины и Беларуси.
По словам председателя райгосадминистрации, "праздник ягоды получит этим летом международное значение. Его цель - привлечь внимание к богатствам украинского Полесья".
«В Олевск действительно съедутся многие люди. В празднике активное участие примут взрослые местные жители и дети из детских садиков, которые собирают и презентуют лесные ягоды житомирского Полесья », - уточнил Дяченко.