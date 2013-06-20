Тернопольскому гаишнику выдумки в протоколах могут обойтись тюремным сроком

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, инспектор фальсифицировал протоколы об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов. Кроме того, правоохранитель указывал в протоколах в качестве свидетелей совершенных правонарушений жителей Подгаецкого района, которые в действительности ничего о них не знали и не присутствовали при составлении процессуальных документов.

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По данному факту в отношении инспектора ГАИ начато уголовное производство по ч.3 ст.364 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог).

Он уволен из ГАИ, сообщили в прокуратуре.

По данным пресс-службы, бывшему инспектору ГАИ грозит 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.