Нашлась журналистка, которую более суток искали коллеги и родственники

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах, заметив, что в результате принятых розыскных мер вчера вечером место пребывания Ковтун было установлено в одном из мест отдыха под Киевом.

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Как отметил собеседник агентства, Ковтун находилась под Киевом на отдыхе вместе с молодым мужчиной из Санкт-Петербурга и на вопросы правоохранителей ответила, что ни от кого не пряталась и ни в какие неприятные истории не попадала, а просто хотела отдохнуть.

Как сообщал УНИАН, 19 июня киевская милиция открыла уголовное производство по факту исчезновения в столице журналистки издания “Контракты” Ковтун.

По имеющейся информации, полученной от коллег Ковтун, в последний раз она выходила на телефонную связь вчера около 16.00 и после этого какой-либо контакт с ней перервался.

Как сказали в милиции, уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины), принимались все меры для установления местонахождения исчезнувшей журналистки.