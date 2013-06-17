WebMoney в Украине постепенно возобновляет работу

«Наши обязательства перед теми, кто оформил заявки на вывод в период с 10 по 11 июня, исполнены - все принятые за этот период заявки обработаны и те, кто так долго ждал - уже получили свои средства», - говорится в сообщении.

В то же время компания сообщила, что полностью восстановить работу пока невозможно, но в ближайшее время надеется на полноценное возобновление работы системы.

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«Но, к сожалению, дальнейшее оформление заявок на вывод мы пока не осуществляем по причинам, которые всем известны. Однако мы продолжаем делать все возможное и невозможное для того, чтобы возобновить работу сервиса в ближайшее время», - сообщила WebMoney.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Министерство доходов и сборов Украины заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн.

Следствие выявило значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, являющейся гарантом деятельности платежной системы "WebMoney Transfer" на территории Украины.