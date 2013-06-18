В запорожском столкновении маршруток ранены 15 пассажиров и пешеход

Об этом УНИАН сообщил начальник сектора профилактической работы управления ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области Андрей Топчий.

"По информации, имеющейся на данный момент, в результате этого ДТП каретами "скорой" в медучреждения доставлено 16 человек. Состояние 5 из них медики квалифицируют, как "средней степени тяжести". У остальных повреждения, по предварительным данным, легкие: ушибы, синяки и т.д. Скольких пострадавших госпитализируют пока не известно", - рассказал А.Топчий.

По его словам, предварительная причина столкновения "маршруток" на центральном проспекте Запорожья - несоблюдение дистанции водителем одного из пассажирских микроавтобусов.

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"По предварительным данным, водитель одного из маршрутных такси, подъезжая к пешеходному переходу в районе пересечения проспекта Ленина с ул. Панфиловцев, снизил скорость чтобы пропустить пешехода, а водитель следовавшей за ним "маршрутки" не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение", - рассказал А.Топчий.

Он так же отметил, что из 16 пострадавших - 15 пассажиры "маршруток", еще один - пешеход, переходивший проезжую часть в момент ДТП. Водители столкнувшихся микроавтобусов от помощи медиков отказались.