За телефонное мошенничество осудили семейную пару

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района города Киева, следствием установлено, что мужчина, отбывая наказание в Березанской исправительной колонии за грабеж, ночью звонил по телефону с мобильного на случайные стационарные телефоны. Представляясь милиционером, злоумышленник сообщал гражданам, что их ребенок якобы совершил уголовное правонарушение и сейчас находится в милиции. За его освобождение мошенник требовал заплатить ему 6000 гривен, которые необходимо было как можно скорее привезти в назначенное место.

Поскольку сам вымогатель в это время находился в местах лишения свободы, на встречу с потерпевшими приезжала его жена и забирала деньги.

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В первом случае преступникам удалось обмануть доверчивую гражданку, но во второй раз, действуя по подобной схеме, потерпевшей во время передачи денег позвонил ее сын и сообщил, что с ним все хорошо и он просто спал дома. На место были вызваны работники милиции, которые и задержали мошенницу.

Приговором Голосеевского районного суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – «Мошенничество», ч. 1 ст. 353 УКУ – «Самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица» и осужден к 3 годам лишения свободы, которые были добавлены к предыдущему наказанию.

Женщина была признана виновной по ч. 2 ст. 190 УКУ («Мошенничество») и осуждена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на такой же срок.