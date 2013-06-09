Телефонный мошенник выманивал деньги у граждан, сидя в колонии

Милиция Донецка разоблачила телефонного мошенника, который совершал преступления, будучи осужденным и находясь в колонии.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в марте в милицию обратился пожилой человек, который рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился заместителем начальника уголовного розыска одного из центральных райотделов Донецка и сообщил, что его внук якобы задержан за драку.

Звонивший предложил решить вопрос за 3 тыс. грн, которые следовало положить на карточный счет в течение часа, в противном случае он обещал, что дедушка еще долго не увидит своего внука.

Пенсионер заплатил, однако обман быстро раскрылся, и мужчина обратился в райотдел. По данному факту было открыто уголовное производство поч.1. ст.190 УК Украины (мошенничество).

В результате проведения ряда оперативных мероприятий сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью установили подозреваемого. Оказалось, что он уже отбывает наказание в местах лишения свободы за кражу, грабеж, мошенничество и хранение наркотиков. Тайно храня у себя мобильный телефон, он звонил на случайные номера и выманивал деньги у граждан.

Около двух месяцев работы потребовались правоохранителям, чтобы собрать доказательную базу. Был установлен также человек, который являлся держателем банковской карты, куда перечисляли средства жертвы мошенника. По легенде, придуманной подозреваемым, эти деньги присылали родственники заключенных на их содержание и питание.

В связи с тем, что данное преступное деяние злоумышленник совершил повторно, уголовное производство было переквалифицировано на ч.2. ст.190 УК Украины, в соответствии с которой фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.